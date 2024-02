Życie mężczyzny było zagrożone. Na pomoc ruszyli policjanci Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci pomogli mężczyźnie, który znalazł się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Zaalarmowani funkcjonariusze udali się do jednego z mieszkań w Iłowej gdzie zastali rannego mężczyznę, który wymagał pomocy. Został opatrzony przez policjantów i przekazany załodze pogotowia ratunkowego.

W poniedziałek (12 lutego) do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który może być ranny i potrzebować pomocy. Na miejsce pojechali policjanci z Komisariatu Policji w Iłowej. W jednym z mieszkań funkcjonariusze zastali mężczyznę, który znajdował się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Mundurowi od razu opatrzyli go, a następnie przekazali dla załogi pogotowia ratunkowego, która po chwili także przybyła na miejsce. Mężczyzna został przewieziony do szpitala i jego życiu nic nie zagraża.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.