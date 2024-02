Niekończąca się historia odzyskanego elektrycznego roweru obywatela Niemiec Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Historia dotycząca roweru elektrycznego, odzyskanego dzięki komisarzowi Zbigniewowi Cybulskiemu - oficerowi dyżurnemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zdaje się nie mieć końca. Obywatel Niemiec, któremu skradziony został jednoślad już raz podziękował funkcjonariuszowi, przesyłając maila. Tym razem przyjechał osobiście, by wyrazić wdzięczność i odebrać swoją własność.

Tylko dzięki determinacji i dociekliwości naszego Kolegi - oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy komisarza Zbigniewa Cybulskiego - odzyskany został warty 2 tysiące euro rower elektryczny. Jednoślad skradziono obywatelowi Niemiec i pomimo zamontowanego w nim GPS-a słuch po nim zaginął. Gdy pod koniec stycznia sygnał zaczął się logować na terenie naszego kraju pokrzywdzony zaalarmował polskich policjantów. Początkowo, w wyniku błędu w przekazie, funkcjonariusze zaczęli szukać ciągnika.

Informacja ta, m.in. za pośrednictwem dyżurnego komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, trafiła również do będących w służbie patroli w naszym województwie. Jednak podjęte przez mundurowych starania nie przynosiły rezultatu. Komisarz Zbigniew Cybulski nie dał za wygraną, bo ostatecznie ciągnik to nie „igła w stogu siana”. Osobiście skontaktował się z pokrzywdzonym, by zorientować się, czy nie doszło do jakiegoś nieporozumienia. Policjant doskonale mówi po niemiecku, dlatego chwilę później wiedział, że to nie ciągnika, a roweru powinni szukać funkcjonariusze.

W niespełna godzinę jednoślad został namierzony i zabezpieczony na jednej z posesji we Włocławku. Poinformowany o tym jego właściciel nie krył radości i był ogromnie wdzięczny polskim funkcjonariuszom za tak sprawne, a przede wszystkim efektywne działanie. Szczególne podziękowania jednak skierował do naszego Kolegi Zbyszka, pisząc maila.

To jednak nie koniec tej historii, bo gdy tylko zostały dopełnione wszelkie formalności mieszkaniec Berlina przyjechał nie tylko po to, by odebrać swoją własność, ale przede wszystkim osobiście poznać policjanta, dzięki któremu odzyskał rower.

W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Miejski Policji we Włocławku nadkomisarz Robert Murawski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP we Włocławku komisarz Marcin Czaplicki.