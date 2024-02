Razem dla małego Olusia! Pomóżmy synowi naszego kolegi Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Olek to trzyletni chłopiec, którego życie jest pełne wyzwań, ale również pełne radości i miłości. W ubiegłym roku, gdy miał zaledwie dwa lata, zdiagnozowano u niego autyzm dziecięcy. Jego tata młodszy aspirant Łukasz Chojnacki służy w Lubuskiej Policji. Od wielu lat pomaga innym, lecz tym razem to on liczy na nasze wsparcie. Jego synek walczy z chorobą i aby wygrać, potrzebne są duże środki pieniężne na specjalistów i codzienną rehabilitację.

Olek to trzyletni chłopiec, który każdego dnia walczy z autyzmem dziecięcym, nieustannie pokonując kolejne wyzwania. Jego życie to codzienne starania o rozwój i przystosowanie się do świata, który może być dla niego nieco inny niż dla większości dzieci. Jednak mimo tych trudności, w jego oczach widać iskrę radości i miłości do życia. Jego tata młodszy aspirant Łukasz Chojnacki, który od 2006 roku służy w Lubuskiej Policji, przez lata wielokrotnie wyciągał pomocną dłoń i wspierał potrzebujących. Teraz jednak to on, wraz z rodziną, potrzebuje naszego zaangażowania. Olek wymaga specjalistycznej opieki i codziennej rehabilitacji, aby pokonać swoją chorobę i rozwijać się jak inne dzieci. Dla niego każdy dzień to walka o zdrowie i lepszą jakość życia. Dlatego apelujemy o wsparcie dla Olka i jego bliskich. Wspólnie możemy zapewnić mu potrzebną opiekę, rehabilitację oraz specjalistyczne leczenie, które pozwolą mu osiągnąć postępy i rozwijać swoje umiejętności. Każda wpłata, bez względu na jej wielkość, ma ogromne znaczenie. Razem możemy sprawić, że życie tego małego wojownika stanie się łatwiejsze i pełniejsze. Prosimy o wsparcie zbiórki https://www.siepomaga.pl/olek-chojnacki oraz przypominamy o możliwości przekazania 1.5% podatku, abyśmy mogli dać Olkowi szansę na lepszą przyszłość. Dziękujemy z góry za Waszą hojność i serdeczność. Wspólnie możemy zdziałać wielkie rzeczy!

sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim