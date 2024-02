Podziękowania dla policjantów za odnalezienie 80-latka Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj „Pomagać i chronić” to dewiza, którą każdego dnia kierują się policjanci podczas służby. Potwierdzili to mundurowi z komisariatu IV, którzy odnaleźli 80-latka i pomogli mu wrócić do domu. Wdzięczna żona na ręce Komendanta Komisariatu Policji IV w Bytomiu przesłała podziękowania dla policjantów.

Z dyżurnym Komisariatu Policji IV w Bytomiu skontaktowała się zaniepokojona kobieta, która zgłosiła zaginięcie swojego 80-letniego męża. Mężczyzna około godziny 9.00 przywiózł swoją żonę do poradni lekarskiej na umówioną wizytę i miał na nią czekać w samochodzie. Kiedy kobieta wyszła od lekarza o godzinie 11.00, męża i samochodu nie było pod przychodnią. Najpierw zaczęła szukać go na własną rękę, jednak bez skutku. Jak się okazało, mąż nie zabrał ze sobą telefonu.



Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z komisariatu IV młodszy aspirant Konrad Górski i sierżant sztabowy Tomasz Gałach od razu przystąpili do poszukiwań. Mundurowi ustalili, w którym kierunku udał się mężczyzna i po chwili na granicy Bytomia i Rudy Śląskiej, na terenie nieużytków zauważyli samochód, w którym znajdował się zaginiony. Mężczyzna poinformował policjantów, że udał się za potrzebą, a jego samochód ugrzązł w błocie i nie mógł wyjechać. Nie miał też telefonu i nie mógł nikogo powiadomić. Stróże prawa pomogli 80-latkowi wyjechać z grząskiego terenu i wraz z nim udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie czekała na niego zaniepokojona żona.



Wdzięczna kobieta na ręce Komendanta Komisariatu Policji IV w Bytomiu przesłała podziękowania dla policjantów.



( KWP w Katowicach / kp)