POMAGAMY I CHRONIMY - Olsztyńscy policjanci odnaleźli 90-latka

W poniedziałek nad ranem, 12 lutego 2024 r. funkcjonariusze z polecenia oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie udali się do jednej z miejscowości w gm. Olsztynek, gdzie rodzina zgłosiła zaginięcie starszego mężczyzny, który wyszedł z domu niedzielnym, późnym wieczorem, udał się w nieznanym kierunku, nie będąc ubranym stosownie do warunków panujących na dworze. Ponadto z mężczyzną miał być utrudniony kontakt. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania poszukiwawcze. Rozpoczęli przeszukiwanie okolicznych terenów. W działania zaangażowały się policyjne patrole, w tym przewodnik z psem służbowym jak również rodzina i sąsiedzi. Po około godzinie od rozpoczęcia akcji poszukiwawczej jeden z policyjnych patroli z Wydziału

Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie - w składzie sierż. szt. Mariusz Kowalczyk oraz mł. asp. Barbara Janocha - zauważyli zaparkowany z włączonymi światłami pojazd, w którym znajdował się starszy mężczyzna. Okazało się, że w samochodzie był poszukiwany przez wszystkich, skrajnie wyziębiony i zdezorientowany 90-latek, który schronił się w otwartym, zaparkowanym aucie. Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwali karetkę pogotowia, okryli kurtką służbową, udzielili schronienia w radiowozie, a następnie przewieźli 90-latka do miejsca zamieszkania oddalonego około kilometra, gdzie pod opieką rodziny czekał na przyjazd karetki.

Dzięki szybkiej reakcji, przeprowadzonej akcji poszukiwawczej i udzielonej pomocy starszy mężczyzna szczęśliwie wrócił do miejsca zamieszkania.

Pomagamy i chronimy! Dołącz do nas!

Służba w Policji to możliwość niesienia pomocy ludziom – ratowania ich życia i zdrowia. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie.

Rekrutacja do Policji