Pseudokibic zatrzymany z narkotykami Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców i narkotykową zatrzymali 28-latka ze znaczną ilością środków odurzających. Mężczyzna jest związany ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Częstochowscy stróże prawa zabezpieczyli ponad 4 kilogramy różnego rodzaju narkotyków. Podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty.

Kryminalni z Częstochowy zajmujący się tropieniem przestępstw narkotykowych i przestępców związanych ze środowiskiem pseudokibiców codziennie dbają o to, by na ulice nie trafiały środki odurzające. Z pełnym zaangażowaniem gromadzą i analizują informacje mające wpływ na rozpoznanie, rozpracowanie i zwalczanie przestępstw oraz wykroczeń popełnianych w środowisku pseudokibiców.



Pod koniec ubiegłego tygodnia wpadli na trop 28-latka powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich, który w lokalu mieszkalnym i pomieszczeniach gospodarczych przechowywał znaczne ilości środków odurzających.



Policjanci zabezpieczyli ponad 4 kilogramy różnego rodzaju narkotyków, w tym amfetaminę, haszysz, marihuanę, metamfetaminę oraz tabletki ekstazy i grzyby halucynogenne. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych to ponad 200 tysięcy złotych.



Zatrzymany 28-latek usłyszał już prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i na 3 miesiące trafił do aresztu. Ponadto śledczy na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli też od podejrzanego kilka tysięcy złotych.



( KWP w Katowicach / kp)

