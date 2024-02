Podejrzany o liczne podpalenia zatrzymany przez policjantów Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci w wyniku prowadzonych czynności ustalili i zatrzymali podejrzanego o liczne podpalenia. 32-latek swoim działaniem doprowadził do zniszczenia publicznej toalety, śmietników i wiat na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Zatrzymany mężczyzna był już wcześniej znany Policji za łamanie prawa. Wstępnie straty oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W środę (7 lutego) policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali 32-latka podejrzanego o podpalenie ogólnodostępnej toalety publicznej znajdującej się w Parku Górczyńskim. Mundurowi w toku prowadzonego postępowania ustalili, że gorzowianin mógł również podpalić wiaty śmietnikowe i śmietniki na terenie miasta. Do serii podpaleń doszło w okresie od 3 do 5 lutego tego roku. Łączna wartość strat, jakie powstały wskutek pożarów wstępnie oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych.

W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Policjanci przeprowadzili wizję lokalną, podczas której podejrzany wskazał miejsca i sposób działania. 32-latek wyjaśnił, że wrzucał niedopałki do śmietnika co powodowało pożar. Podejrzany został doprowadzony przez policjantów do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Prokurator, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, objął mężczyznę policyjnym dozorem. Podejrzany odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.



(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)