Nie chciał stracić prawa jazdy, więc zaproponował policjantom łapówkę

Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj

Niesprzyjające warunki pogodowe, jakie panowały na zewnątrz tego poranka, tj. niska temperatura i widok „wietrzonej” kabiny dostawczego Iveco spowodowały, że policjanci nabrali podejrzeń co do osoby prowadzącej pojazd. Doświadczenie zawodowe podpowiadało funkcjonariuszom, że kierowca może jechać na „podwójnym gazie". Po sprawdzeniu okazało się, że 48-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego jechał do pracy mając w organizmie blisko 0,8 promila alkoholu. Propozycja łapówki, która padła w trakcie kontroli ze strony kierowcy spotkała z natychmiastową i stanowczą reakcją policjantów. W związku z tym podejrzany został zatrzymany. Za tego typu przestępstwo może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.