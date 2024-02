Wyprowadzili z kont ponad 200 tysięcy złotych. Troje oszustów w rękach Policji! Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Za oszustwo odpowiedzą obywatele Ukrainy i Gruzji, którzy podając się za pracowników banku oszukali mieszkańca powiatu chełmskiego. Wyprowadzili z kont ponad 200 tysięcy złotych. Zatrzymani zostali na terenie województwa łódzkiego przy wsparciu policjantów z innych jednostek. Usłyszeli zarzuty oszustwa, za co grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy z postaci dozoru Policji.

W miniony czwartek do dyżurnego komendy zgłosił się 58-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego, który padł ofiarą oszustwa. Z jego relacji wynikało, że na telefon komórkowy zadzwoniła do niego kobieta podająca się za pracownika jednego z banków, która chciała potwierdzić akceptację zaciąganego kredytu. Gdy zaprzeczył, że stara się o kredyt i posiada konto w innym banku, rozłączyła się. Po chwili zadzwonił mężczyzna, który również podał się za pracownika banku, tylko tym razem banku, w którym faktycznie posiada konta zgłaszający i jego bliscy. Rzekomy bankier stwierdził, że środki zgromadzone na rachunkach są zagrożone i są próby ich wyłudzeń. Zaproponował zmiany zabezpieczeń, które były autoryzowane przez pokrzywdzonego za pomocą komunikatora internetowego.

Jeszcze w trakcie trwania tej rozmowy, telefoniczny kontakt z jego bliskimi nawiązał prawdziwy pracownik banku, który zauważył podejrzane transakcje. Wtedy pokrzywdzony dowiedział się, że został oszukany i przerwał połączenie. Jak się okazało, oszuści zdążyli wykonać kilkanaście przelewów na łączną kwotę ponad 200 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się chełmscy policjanci zajmujący się na co dzień walką z przestępczością gospodarczą. Przy wsparciu chełmskich kryminalnych oraz policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Łodzi, zatrzymali w sobotę na terenie województwa łódzkiego troje sprawców. Jak się okazało, to dwoje obywateli Ukrainy w wieku 20 i 21 lat oraz 33-letni obywatel Gruzji.