Oszukiwali metodą "na policjanta". Teraz siedzą w areszcie Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj Działania operacyjne jaworznickich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 3 osób podejrzanych o dokonanie oszustwa metodą „na policjanta”. Cała trójka trafiła już do aresztu. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku w Jaworznie. Jak ustalili śledczy, na telefon stacjonarny 70-letniego jaworznianina zadzwonił mężczyzna, podający się najpierw za pracownika poczty, a następnie za policjanta. Poinformował, że dane mężczyzny „wyciekły” przez skorumpowanego pracownika banku. Podający się za policjanta zażądał danych osobowych, a pokrzywdzony je podał. Oszust ponownie skontaktował się z 70-latkiem z numeru zastrzeżonego, tym razem na numer komórkowy każąc przeliczyć wszystkie pieniądze w gotówce, jakie posiada w domu, celem ich zabezpieczenia. Dodał przy tym, że czym więcej pieniędzy przekaże, tym na dłużej pójdzie siedzieć mężczyzna, który ma być zatrzymany za kradzież danych pokrzywdzonego.

Nie rozłączając się, jaworznianin wykonał to polecenie, a następnie przekazał oszustowi informację o posiadanej w domu gotówce w kwocie 15 tysięcy złotych. Senior przekazał pieniądze osobie, która zapukała do jego domu i podała ustalone przez telefon hasło. Dopiero po czasie senior nabrał podejrzeń, że został oszukany.

Sprawą zajęli się jaworzniccy kryminalni, którzy podczas czynności operacyjnych ustalili tożsamość trzech oszustów biorących udział w tym procederze. Zaangażowanie i determinacja doprowadziły kryminalnych do Warszawy. Tam policjanci wspierani przez miejscowych mundurowych zatrzymali 49 i 48-latka. Do trzeciego zatrzymania doszło na terenie Piekar Śląskich, gdzie został zatrzymany 47-latek.

Podejrzani to osoby w przeszłości karane za podobne przestępstwa. Dwóch z nich prowadzi wędrowny tryb życia, a trzeci to mieszkaniec Piekar Śląskich. Podejrzanym przedstawiono już zarzut dotyczący współudziału w oszustwie na szkodę 70-latka.

Na wniosek śledczych oraz prokuratora sąd podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. Podejrzanym grozi teraz kara do 8 lat więzienia.

Policja po raz kolejny apeluje, aby pamiętać o środkach ostrożności!

Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pomoc finansową dla członka rodziny, czy przekazania pieniędzy Policji:

Nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom ani nie przelewajmy ich na wskazane konto bankowe,

Nie działajmy w pośpiechu i nie podejmujmy od razu pieniędzy z banku - odłóżmy termin wpłaty, czy udzielenia pożyczki, najlepiej o kilka dni,

Poradźmy się znajomych, sąsiadów, rodziny, czy policjanta pod numerem 112,

Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda od nas pieniędzy, rozłączmy rozmowę, zadzwońmy pod bezpłatny numer 112 i natychmiast poinformujmy o takiej sytuacji,

O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformujmy policjantów pod numerem alarmowym 112.

Oszuści, działając metodą „na policjanta” czy „na wnuczka” niestety wciąż oszukują, nie tylko starsze osoby. Są bezwzględni i wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. Nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny czy policjantów.

KWP w Katowicach

