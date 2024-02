Służba na alpejskich stokach Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj W Polsce trwa okres zimowych ferii. Wiele osób zdecyduje się na narty, a w wielu przypadkach będą to wyjazdy zagraniczne. Polskich turystów łatwo spotkać na trasach narciarskich we Włoszech. Tamtejsze stoki strzeżone są przez policjantów, także z Polski. W obecnym sezonie wśród naszych mundurowych reprezentantów kolejny raz znalazła się Małgorzata Wolińska – pełniąca codzienną służbę w jednym z kieleckich komisariatów.

Włoskie Alpy z pewnością są ciekawym miejscem do wypoczynku, szczególnie dla miłośników narciarstwa. Z roku na rok na tamtejszych stokach przybywa turystów. Dużą grupę przyjezdnych stanowią Polacy, szczególnie w obecnym okresie zimowych ferii. By ułatwić pracę włoskim policjantom patrolującym trasy narciarskie, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspomaga kolegów z Italii. W okresie kiedy obserwujemy największą liczbę wyjazdów na zimowe ferie polscy stróże prawa pełnią służbę na alpejskich stokach. Sześcioro funkcjonariuszy zostało delegowanych do pomocy w służbie na wymagających trasach. Wśród nich, kolejny raz jest mł. asp. Małgorzata Wolińska z Komisariatu Policji IV w Kielcach. Nasza policjantka od 5 lutego codziennie patroluje trasy narciarskie w miejscowości Moena. Policjanci często udzielają pomocy turystom, którzy ulegają różnym wypadkom podczas zimowych sportów. Dla Małgorzaty, jak sama przyznaje, jest to doskonałe połączenie przyjemnego z pożytecznym. Pracy, jak się okazuje jest dużo. Turyści doceniają obecność policjantów, a ci którzy przyjechali z Polski zwracają uwagę na brak bariery językowej, co z pewnością dodaje odrobinę komfortu podczas udzielania pomocy.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach