Policjanci z Komisariatu Szczecin - Niebuszewo zatrzymali złodzieja ze szpitalnych korytarzy – teraz poszukiwani są potencjalni pokrzywdzeni Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj Przebiegłe podszywanie się pod osobę odwiedzającą, czy dalekiego krewnego, a nawet personel medyczny sprawiło, że przez kilka miesięcy pacjenci szpitali byli ofiarami bezwzględnego złodzieja na terenie całego kraju. Mundurowi z Komisariatu Szczecin-Niebuszewo przerwali jego seryjne kradzieże, zatrzymując na terenie Szczecina. Funkcjonariusze w tej chwili poszukują potencjalnych pokrzywdzonych.

Policjanci z Komisariatu Szczecin-Niebuszewo, współpracując z ofiarami i personelami szczecińskich szpitali, odkryli tę niebezpieczną działalność przestępczą. Mężczyzna, który wyszedł na wolność w listopadzie 2023 roku, działał na terenie całego kraju. Zatrzymany przez dzielnicowych przyznał się do kradzieży w kilkunastu miastach, między innymi w Jaworznie, Gdańsku, Świnoujściu, Gdyni, Krakowie, Oławie, czy Warszawie.

Sprytny złodziej, wykorzystując chwile nieuwagi pacjentów, wchodził pewnym krokiem na sale szpitalne, czy korytarze, często udając osobę odwiedzającą, członka personelu medycznego czy nawet dalekiego krewnego, który przyszedł w odwiedziny. Często po prostu podchodził do śpiącego pacjenta, zabierał pieniądze i inne wartościowe rzeczy z jego szafki, czy torebki, po czym wychodził, jakby nic szczególnego się nie wydarzyło. Jego ofiary były najczęściej śpiące lub otępione lekami, co ułatwiało mu bezczelne kradzieże. Dodatkowym „atutem” złodzieja była jego aparycja i wygląd zewnętrzny starszego, elokwentnego mężczyzny. To nie wzbudzało żadnych podejrzeń. Do czasu, aż nie został zauważony przez personel szpitalny po zgłoszeniu pacjentki, która nie dała się okraść. W tym samym czasie wpłynęło kolejne zgłoszenie, dotyczące kradzieży karty płatniczej na terenie innego szpitala. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast, łącząc te dwa zdarzenia. W wyniku skrupulatnych i skoordynowanych działań mundurowych z pionu dochodzeniowo – śledczego, kryminalnych i dzielnicowych, sprawca został zidentyfikowany, namierzony i zatrzymany.

Decyzją sądu trafił on do aresztu, a teraz policjanci poszukują osób, które mogą być poszkodowane w okresie od 24 listopada 2023 roku, kiedy mężczyzna opuścił więzienie, do końca stycznia 2024 roku.



Osoby proszone są o kontakt z prowadzącym czynności, pod adresem mailowym: arkadiusz.klimecki@sc.policja.gov.pl lub pod numerami telefonów: 47 78 14 652, 47 78 19 102.