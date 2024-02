6-letnia dziewczynka wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy – pomogli też policjanci Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj Wczoraj rano policjanci z komisariatu w Kolbudach zaopiekowali się 6-letnią dziewczynką, której mama wymagała pomocy medycznej. Dzielna i odpowiedzialna dziewczynka wezwała pomoc, gdy zauważyła, że z jej mamą dzieje się coś złego.

Wczoraj po godzinie 7.00 rano dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie od operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, że w miejscowości Kowale 6-letnia dziewczynka wezwała pogotowie ratunkowe do swojej 34-letniej mamy. Poszkodowana kobieta miała zostać odwieziona do szpitala i zaistniała konieczność zaopiekowania się dzieckiem.

Na miejsce pojechali mundurowi z Komisariatu Policji w Kolbudach. Funkcjonariusze ustalili, że 6-latka zauważyła, że z jej mamą dzieje się coś złego, kobieta straciła przytomność. Dzielna i odpowiedzialna dziewczynka zachowała zimną krew, pobiegła natychmiast do sąsiadki po pomoc. Wskutek szybkiej reakcji dziecka, do jej mamy przyjechało pogotowie ratunkowe. 34-latka miała zostać odwieziona do szpitala i 6-latka oczywiście nie mogła pozostać bez opieki. Policjanci zajęli się małoletnią i uzgodnili z jej mamą, która odzyskała przytomność, komu można powierzyć opiekę nad dziewczynką.

Mundurowi przekazali 6-latkę pod opiekę osoby wskazanej przez jej mamę.

Policjanci słowa pochwały kierują do dzielnej dziewczynki, która zachowała zimną krew i postarała się o pomoc dla swojej mamy.