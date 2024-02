Policjanci z Opolszczyzny odznaczeni medalem im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj 15 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia medali im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Pośród wyróżnionych policjantów znaleźli się również policjanci z województwa opolskiego. Oprócz trzech funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu byli to policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu - st. post. Bartosz Biernacki oraz st. post. Łukasz Ciolek i asp. szt. Dominik Puszczewicz ze Strzelec Opolskich. Policjanci ci podejmowali interwencje, w których ratowali życie innych narażając przy tym własne.

W 14. rocznicę bohaterskiej śmierci podkomisarza Policji Andrzeja Struja wręczono medale jego imienia policjantom, którzy z narażeniem własnego życia ratowali życie innych osób. Wyjątkowe odznaczenia wręczył wyróżnionym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. W uroczystości uczestniczył pełniący obowiązki Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń, komendanci wojewódzcy, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz rodzina Andrzeja Struja.

Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja został ustanowiony w 2021 roku jako upamiętnienie bohaterskiej śmierci podkomisarza Andrzeja Struja, który 10 lutego 2010 roku zginął od ciosów nożem, po tym, jak interweniował wobec chuliganów, którzy na przystanku niszczyli tramwaj. Wyróżnienie to jest nadawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji albo z inicjatywy Ministra. Medal ten mogą otrzymać policjanci, którzy podjęli się poza służbą ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia albo w czasie służby podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.

Wśród 58 wyróżnionych było trzech funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu - st. post. Bartosz Biernacki oraz st. post. Łukasz Ciolek i asp. szt. Dominik Puszczewicz ze Strzelec Opolskich.

Asp.szt. Dominik Puszczewicz służy w Policji od 21 lat. Jest dzielnicowym w Kolonowskim. Został wezwany do pożaru domu wielorodzinnego. Przyjechał na miejsce jako pierwszy i od razu przystąpił do działania. Dominik wbiegł do palącego się budynku i wyniósł na własnych rękach niepełnoprawnego 75-latka link do komunikatu

St. post. Bartosz Biernacki oraz st. post. Łukasz Ciolek – funkcjonariusze z I Komisariatu Policji Policji w Opolu zostali wezwani na interwencję gdzie przed dworcem PKP awanturował się mężczyzna z kilkudziesięciocentymetrowym nożem w ręku. W pewnym momencie podpalił swoje ubranie. Policjanci musieli podjąć zdecydowane i szybkie działania. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i ugasili jego odzież link do komunikatu

Postawa wyróżnionych Policjantów pokazuje jak znamienne są słowa roty ślubowania, którą wypowiada każdy funkcjonariusz wstępujący do służby „...nawet z narażeniem życia...”.