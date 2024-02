Nietrzeźwy kierujący zatrzymany przez policjantów "konwojówki" po służbie Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa funkcjonariuszy płockiej sekcji Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu, którzy wracając po służbie, zatrzymali 43-letniego nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie, nie posiadał uprawnień do kierowania. Za nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę, 14.02.2024 r., po 15.00, policjanci z Sekcji w Płocku Wydziału Konwojowego KWP zs . w Radomiu, wracając po służbie, zauważyli dziwny styl jazdy kierowcy kii, który wzbudził w nich podejrzenia co do stanu trzeźwości kierującego. Zatrzymali pojazd i wezwali na miejsce patrol Policji. Jak się okazało, nie mylili się. 43-letni mieszkaniec gminy Gostynin był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach i okazało się, że dodatkowo nie miał on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Za nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

(KWP w Radomiu / mw)