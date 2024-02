Fałszywi policjanci, zatrzymani przez prawdziwych funkcjonariuszy Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj Ostrołęccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podając się za policjantów uzyskali pieniądze od jednego z mieszkańców Ostrołęki. Fałszywi policjanci usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu do ostrołęckich policjantów 33-letni ostrołęczanin zgłosił popełnienie przestępstwa na jego szkodę.

Mężczyzna poinformował, że gdy szedł ulicą podjechało do niego dwóch mężczyzn, którzy przedstawili się za policjantów z wydziału kryminalnego. Pod pretekstem wykonywania czynności służbowych, nakłonili go do oddania im pieniędzy.

Pokrzywdzony, będąc przekonanym, że ma do czynienia z policjantami dobrowolnie wydał pieniądze w kwocie kilkuset złotych, po czym sprawcy odjechali.

W ich poszukiwania włączyli się prawdziwi kryminalni, którzy już po kilku godzinach ustalili personalia oszustów.