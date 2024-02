Przekaż swoje 1,5% na rehabilitację Dominika Powrót Drukuj Dominik to syn bielskiego policjanta z komisariatu IV, który potrzebuje naszej pomocy. Chłopczyk wymaga rehabilitacji, która jest kosztowna. Możemy mu pomóc. Wystarczy, że przy swoich rozliczeniach rocznych przekażemy 1,5% podatku na rzecz Dominika lub wpłacimy darowiznę na jego rehabilitację.

Historię Dominika opowiedzieli nam jego rodzice:

Dominik przyszedł na świat w listopadzie 2022 roku jako zdrowe dziecko. Jednak trzy miesiące później, podczas pobytu w szpitalu i konsultacji neurologicznej, otrzymaliśmy diagnozę wzmożonego napięcia mięśniowego i asymetrii prawostronnej. Wtedy zalecono nam rozpoczęcie rehabilitacji. Mimo intensywnych ćwiczeń rozwój ruchowy Dominika był znacząco opóźniony. Gdy syn skończył rok, pojechaliśmy na kolejną konsultację neurologiczną, gdzie otrzymaliśmy wstrząsające dla nas rozpoznanie: małogłowie i inne dziecięce porażenie mózgowe.

W celu potwierdzenia diagnozy czekamy na wykonanie rezonansu magnetycznego, lecz terminy są dość odległe. Obecnie Dominik sam nie siedzi, nie raczkuje, nie chodzi i ma problemy z jedzeniem.

Codziennie toczymy walkę o lepsze jutro dla naszego syna, o jego sprawność ruchową. Fizjoterapia, zajęcia logopedyczne, częste prywatne wizyty u specjalistów takich jak neurolog, kardiolog, okulista, nefrolog, alergolog i gastrolog stanowią integralną część naszego życia i stałych wydatków. Tylko dzięki tak intensywnej terapii jesteśmy w stanie pomóc naszemu synkowi, aby w przyszłości mógł być samodzielny. Będziemy wdzięczni za każde okazane serce i wsparcie.

Rodzice.

Prosimy wszystkich, którzy chcą pomóc, o dobrowolne przekazanie 1,5% podatku lub darowizny na rzecz Dominika Mikoś.

Chłopiec jest synem naszego kolegi Kamila Mikoś, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji IV w Bielsku-Białej.

Zaledwie 15-miesięczny Dominik wymaga kosztownej rehabilitacji, która jest niezbędna do tego, aby w przyszłości chłopiec mógł uzyskać pełną sprawność zbliżającą go do jego rówieśników.

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku, aby pomóc wygrać z chorobą małego Dominika.

W formularzu PIT wystarczy wpisać numer KRS 0000 387 207. W rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” trzeba wpisać: 4674 Dominik Mikoś.

Darowizny można wpłacać na konto fundacji Serce dla Maluszka, rachunek prowadzony w Banku Millenium numer 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142. Tytuł wpłaty: 4674 Dominik Mikoś.

