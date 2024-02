Kryminalni ze Szczytna zatrzymali podejrzanego o dokonanie oszustwa metodą „na policjanta” Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj Dzięki wykorzystaniu technik operacyjno-rozpoznawczych policjanci pionu kryminalnego wytypowali i zatrzymali 38-latka podejrzanego o dokonanie oszustwa tzw. metodą na policjanta. Mieszkaniec województwa pomorskiego miał oszukać w ten sposób mieszkańca gminy Pasym, w wyniku czego pokrzywdzony stracił ponad 120 tysięcy złotych. Sąd Rejonowy w Szczytnie wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec mężczyzny.

W piątek (26.01.2024 r.) z mieszkańcem gminy Pasym połączyła się osoba, która podczas rozmowy telefonicznej przedstawiła się jako policjant z komendy wojewódzkiej. Dzwoniący poinformował, że zgromadzone przez mężczyznę oszczędności w banku są zagrożone. W związku z tym polecił mu wypłacić pieniądze i zostawić je w umówionym miejscu, skąd zostaną przewiezione do policyjnego depozytu. Pokrzywdzony niestety wykonał wszystkie polecenia usłyszane w słuchawce, w wyniku czego stracił ponad 120 tysięcy złotych.

Szczycieńscy policjanci pionu kryminalnego w toku przeprowadzanych czynności trafili na trop 38-letniego mieszkańca województwa pomorskiego, którego ustalili jako sprawcę tego oszustwa. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Zgromadzone w tej sprawie materiały pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa, za co grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Szczytnie wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny na okres trzech miesięcy.