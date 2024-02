Zielonogórski policjant wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj Zielonogórski policjant aspirant sztabowy Mariusz Milczewski został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medalem imienia podkomisarza Andrzeja Struja, nadawanym policjantom, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia ratowali innych. Uroczysta gala wręczenia medali odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Za bohaterskie czyny minister wręczył medale 58 policjantkom i policjantom z całego kraju.

Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja mogą otrzymać policjanci, którzy poza służbą ratowali życie, zdrowie ludzkie, mienie z narażeniem własnego życia lub zdrowia lub w czasie służby ratowali życie ludzkie ze szczególnym narażeniem własnego życia i zdrowia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji docenił i wyróżnił tym wyjątkowym medalem zielonogórskiego policjanta aspiranta sztabowego Mariusza Milczewskiego, który w maju ubiegłego roku uratował sąsiadkę z płonącego mieszkania.

Aspirant sztabowy Mariusz Milczewski pracujący na co dzień jako asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w dniu wolnym od pracy, zauważył, że u sąsiadki doszło do pożaru. Policjant wyczuł swąd spalenizny, dlatego natychmiast pobiegł sprawdzić co się stało. Bez chwili wahania otworzył drzwi do mieszkania, z którego wnętrza zaczęły wydobywać się kłęby czarnego dymu i nic nie było widać. Policjant wszedł do mieszkania, gdzie w jednym z pomieszczeń zauważył leżącą na kanapie sąsiadkę. Kobieta nie odpowiadała na wezwania policjanta, nie było z nią kontaktu. Aspirant sztabowy Milczewski ocucił kobietę i wyprowadził z mieszkania, a następnie wrócił, żeby ugasić pożar. Sprawdził też czy wewnątrz, w pozostałych pomieszczeniach nie ma innych osób. W tym czasie właścicielka mieszkania przebywała na zewnątrz pod opieką sąsiadów i dochodziła powoli do siebie. Po chwili na miejsce przybyło pogotowie, które zajęło się kobietą.

Aspirat sztabowy Mariusz Milczewski swoim postępowaniem pokazał, że hasło przewodnie policyjnej służby: „Pomagamy i Chronimy” ma dla niego ogromne znaczenie, także w czasie wolnym. Dzięki zdecydowanemu i szybkiemu działaniu udowodnił, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.