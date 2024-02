Dwóch obywateli Kolumbii odpowie za rozbój Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch obywateli Kolumbii w wieku 31 i 25 lat, podejrzewanych o dokonanie rozboju na szkodę 33-letniego obywatela Ukrainy. Napastnicy zaatakowali poszkodowanego, uderzając go ciężkim przedmiotem i grożąc nożem, następnie ukradli portfel, dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, po czym przebili 33-latkowi opony w samochodzie. Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili dane mężczyzn, a po zatrzymaniu znaleźli u jednego z nich narkotyki. Wczoraj decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im kara pozbawienia wolności do 20 lat.

W jednym z budynków przy ul. Botnickiej w Gdyni 12 lutego około godziny 21.00 doszło do rozboju. Policjanci ustalili, że dwóch obywateli Kolumbii nie chciało opuścić miejsca zamieszkania wynajmowanego przez firmę, z której zostali zwolnieni. W związku, z czym wysłano tam pracownika firmy, obywatela Ukrainy, który miał zweryfikować powód, dla którego nie chcieli opuścić lokalu.



33-letni obywatel Ukrainy został zaatakowany przez Kolumbijczyków, którzy uderzyli go w głowę ciężkim przedmiotem, następnie przy użyciu noża doprowadzili do stanu bezbronności, a po obezwładnieniu ukradli mu portfel, pieniądze, dokumenty i telefon komórkowy o łącznej wartości ponad 5,5 tysiąca złotych. W związku z obrażeniami 33-latek został przewieziony do szpitala na badania. Sprawcy rozboju po opuszczeniu budynku przebili pokrzywdzonemu cztery opony w służbowym fiacie i odjechali osobowym volkswagenem.



Policjanci natychmiast po zgłoszeniu przestępstwa rozpoczęli pracę nad ustaleniem tożsamości sprawców, ustalili świadków i sprawdzili miejski monitoring. W toku czynności służbowych funkcjonariusze ustalili, że sprawcy rozboju znajdują się na terenie Gniezna. W związku z powyższym przekazali niezbędne informacje do tamtejszych policjantów, którzy dzień po dokonanym przestępstwie zatrzymali Kolumbijczyków. Dodatkowo przy jednym z nich znaleźli narkotyki.