Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uderzył w policyjny radiowóz… padły strzały, bo kierujący próbował potrącić policjanta

Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj

Na początku lutego we Wrocławiu funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole chcieli zatrzymać do kontroli drogowej pojazd marki VW. Mężczyzna kierujący samochodem nie tylko nie zatrzymał się zgodnie z poleceniem mundurowych, a dodatkowo omal nie potrącił policjanta, uderzając w dalszej kolejności w oznakowany radiowóz. Kilka dni temu został zatrzymany przez policjantów z komisariatu na wrocławskim Psim Polu. Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące m.in. niestosowania się do poleceń zatrzymania pojazdu, a także spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu u jednego z funkcjonariuszy.