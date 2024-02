Nasz kanał na platformie You Tube wystartował Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj Edukacja historyczna w XXI wieku nie może obyć się bez multimediów. Na naszym kanale "Historia i Tradycja” przedstawimy szereg filmów poruszających m.in. tematy przestępczości II Rzeczypospolitej, rodzajów formacji Policji Państwowej, jej wyposażenia i uzbrojenia. Będzie wielu ciekawych gości, którzy przeniosą nas w okres międzywojenny i fachowo przedstawią ówczesną policyjną rzeczywistość.

Na pewno z dużym zainteresowaniem spotkać się może cykl filmowy „Jednym Strzałem”, w którym instruktor strzelań policyjnych asp. szt. Magda Maszer przedstawi szereg historycznych jednostek broni i podzieli się swoimi spostrzeżeniami z funkcjonalności rewolwerów, pistoletów i karabinów. Postrzelamy również z broni automatycznej. Nie zabraknie też odcinków specjalnych odnoszących się do współczesnego arsenału zarówno policji polskiej, jak i światowej. Pojawią się też goście.

Jeżeli interesują was niuanse przestępczości przedwojennej Polski, to cykl "Z kart historii" przeniesie was w półświatek kasiarzy, szopenfeldziarzy, gangów czy "cór Koryntu". W serii miniwykładów wszystkie te zagadnienia poruszą uznani członkowie społeczności akademickiej.

Oczywiście to tylko jedno z wielu zagadnień poruszanych na łamach tego cyklu. Odniesiemy się tam do historii Policji Państwowej, jej wybitnych postaci i znaczących wydarzeń takich jak na przykład udział funkcjonariuszy w Powstaniu Warszawskim.

Zagłębimy się też w rodzaje formacji Policji Państwowej (policja konna, rzeczna) odnosząc się do współczesnych odpowiedników. Nie pominiemy historii wyposażenia przedwojennych policjantów. Od drobiazgów typu gwizdawka, czy pałka, aż do samochodów, motocykli i łodzi. Nie zabraknie nas na imprezach okolicznościowych czy rocznicowych.

Te i wiele innych tematów związanych z historią policji na łamach „Historii i Tradycji” na You Tube. Zapraszamy do oglądania.

