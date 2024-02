Podsumowujemy 2023 rok – narada roczna Lubuskiej Policji Data publikacji 16.02.2024 Powrót Drukuj W gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie odbyła się narada kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego. Podczas spotkania podsumowano działania mundurowych w 2023 roku. Był to dla lubuskich policjantów bardzo pracowity czas, podczas którego dzięki swojej determinacji i profesjonalizmowi skutecznie zapewniali bezpieczeństwo Lubuszanom.

W piątek (16 lutego) w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się narada roczna, podsumowująca pracę policjantów województwa lubuskiego w 2023 roku. Gospodarzem piątkowej narady był pełniący obowiązki Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Szymon Sędzik, który dokładnie omówił działania lubuskich policjantów w minionym roku. Ich służba stała na bardzo wysokim poziomie i została wysoko oceniona przez społeczeństwo. Determinacja i zaangazowanie przy wysokiej skuteczności, pozwoliły pogodzić wiele różnych zadań, które były wykonywane bardzo profesjonalnie. To zdecydowało o wysokiej ocenie działań Lubuskiej Policji w minionym roku. Liczba przestępstw kryminalnych oscylowała na podobnym poziomie jak przed rokiem. A to oznacza, że było ich mniej niż jeszcze kilka lat temu. Wyraźnie zmniejszyła się liczba osób odpowiedzialnych za przestępstwa pospolite i najbardziej uciążliwe społecznie. Zaś zadania prewencyjne były wykonywane na jeszcze lepszej efektywności.

Nie sposób przejść obojętnie wobec efektów ciężkiej służby policjantów ruchu drogowego. Ich codzienne wysiłki przyniosły długo oczekiwany cel - na lubuskich drogach było najbezpieczniej w historii województwa! I to po raz kolejny z rzędu! Tak bezpiecznie nie było jeszcze nigdy. W 466 wypadkach zginęło 61 osób, a 541 zostało rannych. Oczywiście dążymy do opcji „ZERO”, która ma doprowadzić, że na drogach nikt nie straci życia, ale patrząc bardziej realistycznie należy stwierdzić, że obecnie sytuacja na drogach regionu jest wyjątkowo bezpieczna. Dość powiedzieć, że jeszcze przed niespełna 20 laty życie na lubuskich arteriach komunikacyjnych straciło nawet 180 osób rocznie.

W zeszłym roku Lubuska Policja podejmowała liczne działania profilaktyczne. Intensywnie pracowała nad poprawą bezpieczeństwa seniorów. W ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania wydawała komunikaty z ostrzeżeniami, realizowała projekt „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności", a także prowadziła kampanie takie jak: „Seniora nie oszukasz”, „Ostrożny to bezpieczny senior!”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Stop przemocy wobec seniorów”, „Świadomi seniorzy”, „Bezpieczny Senior”, „Stop włamaniom do domów”. Do pozostałych przedsięwzięć należały programy i projekty: Wojewódzki Program Edukacyjno-Informacyjny „Bezpieczna Młodość”, Wojewódzki Program Edukacyjno-Wychowawczy „LUPO”, Wojewódzki Program Antydopalaczowy „Dopalam się Sobą”, „Bezpieczne Ferie 2023” i „Bezpieczne Wakacje 2023” oraz związane z przeciwdziałaniem cyberprzestępczości.

Wśród gości obecnych podczas narady nie mogło zabraknąć Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli, który podziękował wszystkim lubuskim policjantom za ich poświęcenie i włożone serce w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Pan Wojewoda wyraził także wdzięczność za ogromne zaangażowanie i trud, którym każdego dnia wykazują się funkcjonariusze Lubuskiej Policji oraz za to, że podobnie jak wszyscy Lubuszanie, może czuć się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

Miłym akcentem piątkowego spotkania było wyróżnienie przez Wojewodę Lubuskiego policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, za ich skuteczność i profesjonalizm w szybkim ustaleniu i zatrzymaniu podejrzanego o śmiertelne potrącenie 10-letniego chłopca w Wawrowie. Ci sami funkcjonariusze dwa dni wcześniej zostali wyróżnieni przez pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji.

Swoją obecności zaszczycili także lubuskich stróżów prawa Prokuratorzy Okręgowi z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, a także przedstawiciele Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy podziękowali za wiele wspólnych działań zmierzających do zwalczania wszelkiego rodzaju przestępczości oraz zapewniania bezpieczeństwa Lubuszanom.

Na naradzie obecni byli również kapelan lubuskich policjantów ksiądz kanonik Jerzy Piasecki, a także kadra kierownicza garnizonu lubuskiego.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim