Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Służby Cywilnej

Minister Spraw

Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Państwo,

Członkowie Korpusu Służby Cywilnej,

to właśnie dzisiaj, 17 lutego, obchodzimy Dzień Służby Cywilnej. W tym roku mija 102. rocznica wejścia w życie ustawy o państwowej służbie cywilnej. To doskonała okazja do podziękowania Państwu za codzienną pracę.

MSWiA to niezwykle ważny resort z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Tutaj powstają przepisy, które dotyczą m.in. spraw wewnętrznych czy zarządzania kryzysowego. To szefowi MSWiA podlegają służby takie jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa, które dbają o nasze bezpieczeństwo.

Od wielu już lat za sprawne działanie resortu odpowiadają członkowie korpusu Służby Cywilnej. To dzięki Państwa profesjonalizmowi, ogromnej wiedzy oraz rzetelnemu wykonywaniu obowiązków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może skutecznie realizować swoje zadania. Praca, którą wykonujecie, jest nieoceniona i ma ogromne znaczenie dla Polek i Polaków. Zmieniacie rzeczywistość, czyniąc ją bardziej sprawiedliwą, bezpieczną i dostosowaną do potrzeb obywateli.

Z okazji Dnia Służby Cywilnej wszystkim urzędnikom i pracownikom Służby Cywilnej ministerstwa i służb podległych — Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa życzę dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.

W imieniu całego Kierownictwa resortu dziękuję za to, że zawsze możemy liczyć na Państwa merytoryczne wsparcie i zaangażowanie. Współpraca z urzędnikami i pracownikami Służby Cywilnej całego resortu spraw wewnętrznych i administracji jest dla mnie wielkim zaszczytem.

Marcin Kierwiński