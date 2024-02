Trzech oszustów działających metodą na wnuczka trafiło na 3 miesiące do aresztu Data publikacji 19.02.2024 Powrót Drukuj Otwoccy kryminalni namierzyli i zatrzymali trzech mężczyzn z wieku 17, 20 oraz 25 lat odpowiedzialnych za dokonanie oszustwa w Józefowie. Mężczyźni wyłudzili od starszej kobiety ponad 52 500 zł. Usłyszeli zarzuty z art. 286 k.k., za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wszyscy trzej na wniosek prokuratora trafili na 3 miesiące do aresztu.

Pod koniec stycznia na terenie Józefowa doszło do oszustwa metodą „na wnuczka”. Ofiarą padła starsza kobieta. Oszuści podali się za jej wnuczka informując, że uczestniczył w zdarzeniu drogowym i potrzebuje pieniędzy na kaucję, by uniknąć więzienia. Kobieta uwierzyła przestępcy i przekazała oszustom swoje oszczędności, gotówkę w różnej walucie oraz biżuterię. Suma strat sięgnęła ponad 52 500 zł.

Kobieta złożyła zawiadomienia, a kryminalni od razu przystąpili do pracy. Początkowo była to żmudna dokładna analiza całego zdarzenia krok po kroku i wyszukiwanie śladów, jakie mogli pozostawić oszuści. Tych materialnych, jak i wirtualnych pozostawionych w sieci. Prowadzone działania operacyjne przyniosły skutek, policjanci wpadli na trop pierwszego z oszustów. Był to 25-letni obywatel Azerbejdżanu. Policjanci ustalili, że pełnił on funkcję tzw. odbieraka.

Mundurowi zlokalizowali mężczyznę w Warszawie, gdzie został zatrzymany pod zarzutem oszustwa. Zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci nadal pracowali nad ustaleniem wspólników mężczyzny. Intensywne działania operacyjne już po kilku dniach doprowadziły policjantów do wspólników oszusta. Funkcjonariusze ustalili, że przebywają oni na terenie Krakowa, a jeden z nich jest poszukiwany do sprawy innego oszustwa. Policjanci zatrzymali dwóch wspólników oszusta w jednym z hotelowych pokoi na terenie Krakowa. Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 20 i 17 lat. Operacyjni przeszukali wynajmowany pokój, w którym zabezpieczyli gotówkę w kwocie 1 800 zł oraz telefony, które mogły posłużyć do przestępstwa.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa, nie przyznali się do winy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku nadzorujący sprawę zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec wszystkich trzech zatrzymanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku. Mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące.