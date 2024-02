Poszukiwany mężczyzna ekstradowany do Polski

Data publikacji 19.02.2024

Dzięki staraniom częstochowskich kryminalnych, poszukiwany międzynarodowym listem gończym przestępca trafił do polskiego aresztu. 51-latek od 14 lat ukrywał się poza granicami kraju. W połowie lutego został ekstradowany do Polski, gdzie trafił do aresztu na kolejne 14 lat.