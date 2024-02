30 sztabek złota padło łupem oszustów. Apelujemy o ostrożność Data publikacji 19.02.2024 Powrót Drukuj 84-letnia mieszkanka Lublina została oszukana metodą "na wypadek”. Kobieta uwierzyła, że jej córka spowodowała wypadek drogowy i przekazała oszustom 30 niewielkich sztabek złota o wartości 180 tysięcy złotych. Funkcjonariusze poszukują sprawców i po raz kolejny apelują o rozwagę oraz ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

W sobotę, 17.02.2024 r., do 84-letniej mieszkanki Lublina zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Rozmówczyni w przypływie dużych emocji zaczęła opowiadać, że spowodowała wypadek i została zatrzymana przez Policję. Po chwili seniorka otrzymała drugi telefon. Tym razem od fałszywego policjanta, który oświadczył, że potrzeba dużej sumy pieniędzy, aby córka nie poszła do więzienia. W trakcie rozmowy 84-latka została poproszona o przygotowanie wszystkich oszczędności, po które miał zgłosić się adwokat. Niestety starsza kobieta uwierzyła w tę historię i przekazała oszustom to, co miała wartościowego. Łupem przestępców padło 30 niewielkich sztabek złota o wartości około 180 tysięcy złotych.

Policjanci poszukują przestępców i jednocześnie apelują o rozsądek. Policjanci, prokuratorzy czy urzędnicy nigdy nie proszą emerytów o przekazanie jakichkolwiek sum pieniędzy. Nie dzwonią z prośbą o pomoc w zatrzymaniu sprawców ani z informacją o konieczności zapłaty kaucji za członka rodziny. Tak działają oszuści!