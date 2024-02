Blisko 22 kg marihuany było ukryte w kabinie ciężarówki

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej przejęli blisko 22 kg marihuany. Narkotyki były ukryte w kabinie ciężarówki zatrzymanej do kontroli w Budzisku przy granicy polsko-litewskiej. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonej marihuany to niemal 900 tys. zł. Do sprawy zatrzymano kierowcę ciężarówki, którego policjanci Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach doprowadzili do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty.