Szczęśliwy finał poszukiwań schorowanego mężczyzny Data publikacji 20.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z lubuskiego komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia przeczesywali ulice, lasy oraz dworce za zaginionym schorowanym 46-latkiem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, bo funkcjonariusze bardzo szybko odnaleźli mężczyznę, który cały i zdrowy wrócił do domu.

W poniedziałek, 19 lutego 2024 r., policjanci z lubskiego komisariatu przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 46-letniego mężczyzny, który w ograniczonym stopniu był zdolny do samodzielnej egzystencji. Według zgłoszenia jego najbliższych, miał on wyjechać z domu rowerem i udać się do rodziny, do pobliskiej miejscowości. 46-latek jednak tam nie dotarł i nie można było się z nim skontaktować. Rodzina najpierw sama go poszukiwała, a gdy nie dawało to skutku, o wszystkim powiadomiła policjantów.

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania i zaangażowali się w poszukiwania. Rozpytano znajomych i rodzinę, sprawdzono okoliczne sklepy, stacje paliw, dworce autobusowe i szpitale, przeczesywano tereny leśne, pobliskie miejscowości i drogi dojazdowe.

Działania zakończyły się szczęśliwie. Dzięki dobrej koordynacji działań i szybkiej reakcji na zgłoszenie, po niespełna trzech godzinach policjanci odnaleźli 46-latka całego i zdrowego na jednej z dróg w pobliżu miejsca zamieszkania i przekazali go szczęśliwej rodzinie. Mężczyzna nie wiedział co się z nim działo i gdzie się aktualnie znajduje. Tego typu sytuacje policjanci traktują zawsze bardzo poważnie i angażują się w najwyższym stopniu nie lekceważąc żadnego zgłoszenia.