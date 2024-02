Kradli opony ze sportowych samochodów Data publikacji 20.02.2024 Powrót Drukuj Zatrzymani przez policjantów, 19 i 24-latek podejrzani są o kradzieże opon od samochodów sportowych. Mężczyźni mieli z parkingów na terenie miasta ukraść z zaparkowanych samochodów komplet opon. W miejscu zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli skradzione rzeczy oraz kolejne opony i tablice rejestracyjne, co do których zachodzi podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa. Sprawa jest rozwojowa. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia.

Kryminalni z II Komisariatu Policji w Opolu pracowali nad sprawą kradzieży opon bezpośrednio z zaparkowanych samochodów. Do tych kradzieży miało dojść w połowie grudnia 2023 r. kiedy to poszkodowani zgłosili, że z dwóch parkingów na terenie miasta ktoś ukradł komplet opon z dwóch samochodów sportowych. Osoby poszkodowane oszacowały swoje straty na ponad 6 500 złotych. W tej sprawie policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu przestępstwa, przesłuchali świadków i pokrzywdzonych.

Dzięki ich pracy operacyjnej, 15 lutego 2024 r., o godz. 7.00 policjanci przystąpili do zatrzymania podejrzewanych o te kradzieże mężczyzn. Zatrzymani to 19-letni mieszkaniec gminy Ujazd i 24-latek z Kędzierzyna-Koźla. W miejscach przebywania podejrzewanych policjanci zabezpieczyli skradzione opony oraz kolejne, co do których zachodzi podejrzenie, że również pochodzą z przestępstwa. Łącznie zabezpieczono 53 koła oraz tablice rejestracyjne.

Każdy z mężczyzn usłyszał po dwa zarzuty kradzieży, za które grozi im 5 lat więzienia. Obaj zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.Ustalenia śledczych wskazują, że sprawa jest rozwojowa i wobec podejrzanych mogą pojawić się kolejne zarzuty.