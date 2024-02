Z pasji do munduru i miłości do sportu

Na co dzień służbę pełni w gdańskiej drogówce, a po godzinach rwie i podrzuca setki kilogramów, ale to nie wszystko. Pomorski policjant również trenuje i prowadzi zajęcia z podopiecznymi, zachęcając młodzież do aktywności fizycznej i sportu. Sierżant Antoni Przybył, Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przygotowuje się do kolejnych zawodów w dwuboju olimpijskim i jak zapowiada, to nie będzie jego „Last Dance”.