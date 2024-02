Uważaj na próby wyłudzenia kodów do wpłat wysyłanych z mediów społecznościowych! Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji ostrzegają!

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale i zagrożenia. Polacy pomimo coraz większej aktywności w przestrzeni cyfrowej, wciąż nie dysponują dostatecznie dużą wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa. Pamiętajmy - na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni.



Jedną z metod, której używają cyberprzestępcy, aby wykorzystać naszą nieostrożność to prośba o wpłatę wysłana przez konto w mediach społecznościowych. Prośba o kod może pochodzić ze skradzionego konta społecznościowego.



Jak to wygląda? Klientka banku przeczytała mocno intrygujący post w mediach społecznościowych. Od razu chciała wiedzieć, jak i czy może pomóc. Chciała poznać szczegóły zawarte w linku. Po kliknięciu musiała się ponownie zalogować do konta na mediach społecznościowych, bo nagranie było tylko dla osób pełnoletnich. Ofiara, zmanipulowana przez oszusta loguje się ponownie na swoim profilu, mimo że już jest zalogowana. W ten sposób ujawnia swój login i hasło do profilu. Oszust podszywa się pod nią wysyłając prośbę o kod do wpłaty do innych znajomych wymienionych w profilu.



Podobną sytuację przedstawia poniższy film:



Pamiętaj!

Jeśli ktokolwiek prosi o kod do wypłaty pieniędzy za pośrednictwem portalu społecznościowego, zadzwoń i upewnij się, czy ta osoba faktycznie potrzebuje Twojej pomocy

Nigdy nikomu nie podawaj kodu do wypłaty pieniędzy!

Cyberprzestępcy grają na naszych emocjach!

Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku

W kolejnych odsłonach pokażemy, że należy uważać na podejrzane wiadomości w komunikatorach i osoby.