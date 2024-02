Zamiast kupić bukiet kwiatów, postanowił włamać się do kwiatomatu

Data publikacji 21.02.2024 Powrót Drukuj

Historia ze Świebodzina, do której doszło pod koniec stycznia, to historia prawie jak z komedii romantycznej. Niestety ta nie zakończyła się dobrze, zwłaszcza dla głównego bohatera. Mężczyzna chcąc prosić o wybaczenie swoją partnerkę postanowił wręczyć jej kwiaty. Jednak zamiast kupić je w kwiaciarni .... ukradł je z kwiatomatu, do którego się włamał.