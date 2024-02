Śląscy "łowcy głów" zatrzymali członka grupy przestępczej

Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj

Śląscy „łowcy głów” zatrzymali w Zabrzu mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi. 35-latek był ścigany m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem i wprowadzaniem do obiegu znacznych ilości narkotyków. Trafił on już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe kilka lat.