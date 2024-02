Zabezpieczone automaty, komputery i pieniądze, zatrzymany 34-latek z narkotykami - to efekt wspólnych działań policjantów i celników w walce z nielegalnym hazardem

Wspólne działania garwolińskich policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie doprowadziły do zlikwidowania dwóch lokali na terenie powiatu garwolińskiego, w których urządzane były nielegalne gry hazardowe. Zabezpieczono 5 automatów do gier, komputery i gotówkę. Podczas akcji doszło też do zatrzymania 34-latka, który miał przy sobie narkotyki. Właścicielom zabezpieczonych automatów grozić może teraz do 3 lat więzienia.