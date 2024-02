Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego). To wyjątkowa okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw oraz propagowania środków ochrony i wsparcia dla nich. Podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną w wielu instytucjach, w tym w jednostkach Policji w całym kraju.

Ideą obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która zrodziła się ponad 20 lat temu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Istotnym przesłaniem prowadzonych w tym czasie działań jest uświadomienie osobom pokrzywdzonych, że mogą liczyć na wsparcie i skuteczną pomoc nie tylko podczas tego tygodnia, ale również na co dzień.

W dniach od 19 do 23 lutego br. taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach Policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc. Prawną i psychologiczną, a w razie potrzeby również materialną, dostosowaną do potrzeb.



Wykaz placówek znajduje się na stronie Funduszu Sprawiedliwości: Znajdź Ośrodek Pomocy

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl



Zapraszamy po bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem do komend i komisariatów Policji w całym kraju.