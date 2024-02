Pod osłoną nocy kradli kable telekomunikacyjne - wpadli na gorącym uczynku Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Zaczęło się od zgłoszeń dotyczących kradzieży kabli telekomunikacyjnych oraz skarg mieszkańców na cykliczny brak Internetu lub sygnału w telefonach. W kolejnych miejscach przestępstw kryminalni zabezpieczali coraz więcej dowodów. Dzięki temu byli gotowi do zatrzymania na gorącym uczynku. Trzech mężczyzn wpadło tuż przed 5.00 przy próbie kradzieży. Usłyszeli po 8 zarzutów zakłócenia sieci telekomunikacyjnej w związku z kradzieżą. Straty opiewają na ponad 50 000 złotych. Działali w warunkach recydywy, grozi im nawet do 12 lat więzienia.

Od początku roku do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wpływały informacje o kradzieży napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Dodatkowo mieszkańcy skarżyli się, że nie działają im telefony lub Internet. Sprawą zajęli się namysłowscy kryminalni. Na miejscu kolejnych zgłaszanych kradzieży zabezpieczali ślady i dowody. Wszystko wskazywało na to, że osoby odpowiedzialne za te przestępstwa będą nadal je popełniać.

Kryminalni wiedzieli, że do większości tych kradzieży dochodzi wczesnym rankiem, jeszcze pod osłoną nocy. Gdy dotarł do nich kolejny taki sygnał, byli gotowi do akcji. 19 lutego br., tuż przed godziną 5.00, pojechali w polny teren pomiędzy Dąbrową Namysłowską a Kuźnicą Dąbrowską. Tam zastali 3 mężczyzn oraz przecięte linie telekomunikacyjne. W pobliżu ukryty był również samochód, a wewnątrz narzędzie do przecinania kabli. Mieszkańcy powiatu brzeskiego próbowali tłumaczyć się, że są na miejscu przypadkowo, że pokłócili się z inwestorem i wracają właśnie z budowy. Na nic się to jednak nie zdało. Zostali zatrzymani.

Mężczyźni w wieku od 30 do 37 lat usłyszeli 8 zarzutów związanych z zakłóceniem działania sieci telekomunikacyjnej poprzez kradzież linii napowietrznej. Dodatkowo 35-letni kierowca samochodu usłyszał zarzut niestosowania się do zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych. Za popełnione przestępstwa 37-latkowi grozi do 12 lat więzienia natomiast jego dwaj koledzy będą mieli podwyższony wyrok do 18 lat z uwagi na fakt, że czynu dokonali w warunkach recydywy.