Kryminalni zlikwidowali "dziuplę" samochodową i odzyskali zdemontowany pojazd Jeep Wrangler

Kryminalni z lubańskiej jednostki Policji zatrzymali dwóch mężczyzn wieku 33 i 47 lat, mieszkańców powiatu lwóweckiego podejrzanych o paserstwo. Na terenie posesji gminy Leśna, w jednym z garaży policjanci ujawnili utracony na terenie Niemiec pojazd marki Jeep Wrangler wartości ponad 300 tysięcy złotych. Podejrzani zostali zatrzymani na gorącym uczynku w trakcie demontowania pojazdu. W pomieszczeniu mundurowi ujawnili między innym podzespoły pochodzące z innych pojazdów, tablice rejestracyjne oraz środki odurzające. Zatrzymani w tej sprawie usłyszeli już zarzuty paserstwa. 33-latek postanowieniem prokuratora został objęty policyjnym dozorem natomiast 47-latek decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.

Pod koniec stycznia kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu uzyskali informację, z której treści wynikało, że na terenie posesji gminy Leśna może być przechowywany celem dalszego demontażu pojazd. Jak ustalono do kradzieży wskazanego samochodu doszło na terenie Niemiec. Kiedy już funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem, w jednym z garaży zauważyli dwóch mężczyzn, którzy byli w trakcie demontowania podzespołów mechanicznych pojazdu marki Jeep Wrangler. Ponadto w toku prowadzonych czynności we wskazanym garażu mundurowi ujawnili pozostałe zdemontowane elementy pojazdu w postaci drzwi, pokrywy silnika oraz reflektory. Funkcjonariusze zabezpieczyli także komplety tapicerki, drzwi oraz różne podzespoły pochodzące z samochodów marki Audi, w tym utracone tablice rejestracyjne.

Na domiar złego skrupulatnie przeprowadzone czynności przez policjantów doprowadziły do ujawnienia w garażu plastikowej torby wraz z zawartością w postaci suszu roślinnego. Przeprowadzone badanie urządzeniem pomiarowym potwierdziło, że ujawniony susz to nic innego jak marihuana.

Jeszcze tego samego dnia podejrzani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności procesowych 33-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Prokurator Rejonowy postanowił zastosować wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Drugi z zatrzymanych mężczyzn 47-latek w związku z przedstawieniem zarzutu paserstwa oraz posiadania środków odurzających, decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.

Lubańscy policjanci nadal pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego przestępczego procederu, w związku z powyższym nie wykluczają przeprowadzenia do sprawy kolejnych zatrzymań. Przypomnijmy, że w przypadku paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.