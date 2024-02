Sycowscy policjanci pomogli kobiecie mającej problemy z oddychaniem w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci wiedzą, że w chwili, gdy zagrożone jest życie ludzkie, muszą podjąć niezwłocznie działania, aby zdążyć z pomocą. Dzięki szybkiej reakcji sycowskich policjantów kobieta, która miała problemy z oddychaniem, po policyjnej eskorcie trafiła w ręce lekarzy, a jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podczas południowego patrolu do policjantów podszedł zdenerwowany mężczyzna, informując, że jego mama próbowała połknąć tabletkę, lecz niestety utknęła jej w gardle, powodując znaczne problemy z oddychaniem. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielenia jej pierwszej pomocy.

Z uwagi na fakt, że działania pierwszej pomocy przedmedycznej były niewystarczalne, a stan kobiety się pogarszał i zagrożone było jej życie i zdrowie, mundurowi podjęli decyzję o eskortowaniu pojazdu do najbliższego szpitala.