Podziękowania za uratowanie życia mężczyźnie Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Komendant Powiatowy Policji w Świeciu mł. insp. Marek Mitura, wspólnie z Burmistrzem Miasta Świecie Krzysztofem Kułakowskim, podziękowali 15-letniej Zuzannie oraz jej mamie Pani Agnieszce Smakulskej, za pomoc udzieloną mężczyźnie, który znalazł się w kryzysie emocjonalnym. Z pewnością można stwierdzić, że dzięki odwadze nastolatki i zdecydowanej reakcji jej mamy prawdopodobnie uratowane zostało ludzkie życie. Słowa uznania usłyszeli również policjanci wydziału prewencji, którzy interweniując zapobiegli tragedii.

Wczoraj, 21.02.2024 r., Komendant Powiatowy Policji w Świeciu mł. insp. Marek Mitura wraz z Burmistrzem Miasta Świecie Krzysztofem Kułakowskim, spotkali się z 15-letnią Zuzanną oraz jej mamą, Panią Agnieszką Smakulską i podziękowali kobietom za uratowanie życia 31-letniemu mężczyźnie, który próbował targnąć się na swoje życie. Słowa uznania otrzymali również policjanci wydziału prewencji sierż. Paweł Sworowski oraz post. Janusz Czarneki. Dzięki dynamice działania i ich opanowaniu podczas podejmowania interwencji desperat bezpiecznie trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło 20 grudnia 2023 roku w godzinach popołudniowych. Zuza, wracając do domu po szkole, zauważyła mężczyznę siedzącego na wiadukcie z zaciśniętym na szyi kablem, przywiązanym do barierki. Wszystko wskazywało na to, że jego życie może być zagrożone. Natychmiast zareagowała. Zbliżyła się do mężczyzny i starała się nawiązać rozmowę. Wykazała się przy tym ogromną odwagą, ponieważ, jak się później okazało, leżał przy nim nóż. Nastolatka telefonicznie przekazała swojej mamie w jakiej sytuacji się znalazła, podkreślając, że nie zostawi potrzebującego człowieka bez pomocy. Pani Agnieszka natychmiast pobiegła we wskazane miejsce i jednocześnie powiadomiła o zagrożeniu dyżurnego komendy w Świeciu.

Po chwili we wskazane miejsce przyjechali policjanci. Podbiegli do desperata, spokojnie zwolnili uciskającą jego szyję pętlę i zadbali o bezpieczeństwo znajdujących się tam osób. Gdy sytuacja została opanowana, 31-letni mieszkaniec Świecia został przekazany pod opiekę lekarzy.

Szef świeckiej Policji w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za odwagę, zaangażowanie, czujność oraz wzorową postawę godną do naśladowania. Podkreślił, że takie zachowanie zasługuje na słowa najwyższego uznania, ponieważ mimo młodego wieku nastolatka wiedziała, jak postąpić. W podziękowaniu komendant wręczył kobietom listy gratulacyjne oraz drobne upominki, życząc jednocześnie zdrowia i sukcesów w życiu osobistym.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy możemy zadzwonić pod nr 112. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu.

Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy:

Tel. 116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

Tel. 116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Tel. 800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

Tel. 121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Tel. 22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji