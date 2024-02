Sochaczewski policjant uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Sochaczewski policjant z referatu operacyjno-rozpoznawczego w czasie wolnym od służby uniemożliwił jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Badanie wykazało, że 41-latek miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 20.02.2024 r., rano, mieszkanka powiatu sochaczewskiego zwróciła uwagę na kierowcę volkswagena, który zaparkował auto niedaleko sklepu. Mężczyzna, zataczając się, wszedł do sklepu po zakupy i krótko po tym, chwiejnym krokiem ruszył w stronę samochodu.

W tym samym czasie policjant z referatu operacyjno-rozpoznawczego, w czasie wolnym od służby, prowadził córkę do przedszkola.

Policjant usłyszał krzyczącą kobietę, że wsiadający do samochodu mężczyzna jest nietrzeźwy, więc podbiegł do auta i zabrał kierowcy kluczyki. Dziecko w tym czasie miało zapewnioną opiekę osoby dorosłej. Na miejsce przyjechał patrol Policji.

Okazało się, że 41-latek siedzący za kierownicą volkswagena był kompletnie pijany. Urządzenie do badania stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Trafił do policyjnego aresztu.

Policjant wrócił do córki i w drodze do przedszkola usłyszał „Tato, jak już będę duża, to zostanę policjantką”.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał w środę zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, przy czym czynu dopuścił się, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za to samo przestępstwo. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.