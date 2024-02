Szczęśliwy finał poszukiwań 68-letniego mężczyzny Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Sukcesem zakończyły się poszukiwania mieszkańca gminy Zawonia, którego zaginięcie zgłosił zaniepokojony brat. 68-latek wyszedł z domu na spacer i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna nie był zdolny do samodzielnej egzystencji oraz przyjmował na stałe leki. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy zarządził alarm jednostki. Szybka wymiana informacji oraz zaangażowanie w akcję wszystkich służb mundurowych przyczyniły się do szczęśliwego zakończenia poszukiwań.

Wczoraj przed godziną 15.00 funkcjonariusze trzebnickiej komendy powiatowej przyjęli zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny. Z uzyskanych informacji wynikało, że 68-latek po godzinie 9.00 wyszedł z domu na spacer i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Rodzina oraz mieszkańcy początkowo starali się odnaleźć mężczyznę na własną rękę, ale bez rezultatu. W związku z tym o całej sytuacji powiadomiono policjantów. Dyżurny natychmiast skierował wszystkie dostępne patrole na teren gminy Zawonia, gdzie mógł przebywać zaginiony.

Z ustaleń mundurowych wynikało również, że 68-letni mężczyzna nie był zdolny do samodzielnej egzystencji oraz przyjmował na stałe leki. W związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy zarządził alarm jednostki.

Nie było czasu do stracenia. Zaalarmowani stróże prawa nie tracąc ani chwili przystąpili do poszukiwań. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, funkcjonariusze Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, mundurowi ze Straży Leśnej oraz Nadleśnictwa Oleśnica, myśliwi oraz mieszkańcy gminy Zawonia przez kilka godzin przeszukiwali tereny leśne, główne drogi, boczne uliczki, przystanki autobusowe, pustostany. Do działań zaangażowano również psa tropiącego z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Około godziny 20.00, zaginionego mężczyznę w okolicach Czeszowa zauważył mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Wiedząc o trwających poszukiwaniach, telefonicznie poinformował o odnalezieniu seniora. Policjanci potwierdzili tożsamość wskazanego mężczyzny i przekazali 68-latka pod opiekę lekarzy. Po udzielonej pomocy przez Zespół Ratownictwa Medycznego mężczyzna został przekazany pod opiekę rodzinie.



Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz okazaną pomoc!