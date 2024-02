19 przestępstw ma na koncie mężczyzna, który trafił na 3 miesiące do aresztu Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z powiatu bolesławieckiego kolejny raz zatrzymali recydywistę podejrzanego o szereg przestępstw przeciwko mieniu. Podczas zatrzymań sprawca był agresywny wobec funkcjonariuszy, naruszył ich nietykalność cielesna, groził i znieważył. Zarówno policjanci, prokurator jak i sędzia byli zgodni w kwestii konieczności odizolowania podejrzanego. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Mundurowi z Komisariatu Policji w Kruszynie zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego podejrzanego o włamania do pojazdów ciężarowych. Sprawca jest dobrze znany lokalnej Policji, ponieważ już wcześniej był zatrzymywany w związku z licznymi kradzieżami z włamaniem do TIR-ów, przywłaszczeniem pojazdu i posiadaniem narkotyków. Przy ostatnim zatrzymaniu policjanci udowodnili mu włamanie do 3 naczep pojazdów, skąd dokonał kradzieży produktów spożywczych i przewodów. Podczas zatrzymania naruszył nietykalność cielesną i znieważył interweniujących funkcjonariuszy. W samochodzie i garażu użytkowanym przez sprawcę zabezpieczono przedmioty pochodzące z przestępstw m.in. wiertarkę, słodycze i paliwo.

W związku z faktem, że ten sam mężczyzna był zatrzymany kilka dni wcześniej do licznych kradzieży wartościowego mienia m.in. dronów i felg samochodowych, które również w znaczniej części zostały odzyskane w wyniku pracy operacyjnej bolesławieckich policjantów, prokurator zawnioskował o tymczasowe aresztowanie, do którego bolesławiecki sąd się przychyli i 36-latek trafił na 3 miesiące do aresztu.

Podejrzany usłyszał łącznie 19 zarzutów, już wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Dlatego teraz grozi mu wyższy wymiar kary, nawet 15 lat pozbawienia wolności.