Policjanci uratowali kobietę z pożaru Data publikacji 22.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru budynku wielorodzinnego w Ełku. Gdy dowiedzieli się, że w jednym z mieszkań jest kobieta, której sąsiad nie może sam wynieść, natychmiast dostali się do mieszkania przez okno i skutecznie ewakuowali 66-latkę. Ich szybka i zdecydowana reakcja przyczyniła się do uratowania kobiety ze śmiertelnej pułapki.

Policjanci, reagując na zgłoszone zdarzenie często są pierwsi na jego miejscu. Muszą być przygotowani do szybkiego podjęcia prawidłowej decyzji. Do tego są szkoleni, a codzienna służba bardzo szybko weryfikuje zdobyte umiejętności. Tak jak to było w przypadku dwóch starszych posterunkowych z referatu patrolowo-interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

W środę (21.02.2024) około godziny 21:30 policjanci, pełniąc służbę patrolową, zostali powiadomieni o pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Ełku. Policyjny patrol jako pierwszy dotarł na miejsce zgłoszenia. Strażacy byli w drodze, a sytuacja była bardzo poważna.

Policjanci na miejscu zastali przed budynkiem mężczyznę, który powiedział, że w jednym z mieszkań przebywa śpiąca kobieta, nieświadoma zagrożenia, a on sam nie mógł do niej się dostać z powodu dużego zadymienia. Policjanci natychmiast zareagowali i żeby ratować życie kobiety, podjęli ryzyko wejścia do środka, wchodząc do mieszkania przez okno.

Mimo dużego zadymienia w środku zlokalizowali kobietę i wynieśli ją na zewnątrz w bezpieczne miejsce, tak jak weszli, czyli przez okno. Kobietę przekazali pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego.

Na szczęście 66-latka po odzyskaniu świadomości stwierdziła, że nie potrzebuje dodatkowej pomocy medycznej i odmówiła hospitalizacji.

Na tym interwencja policjantów jednak się nie skończyła. Ustalając przyczynę zdarzenia zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, od którego mieszkania zaczął się pożar. Ze wstępnych ustaleń wynika, że spał, gdy zaczął się pożar i został obudzony przez sąsiada. Przyczyny i dokładne okoliczności pożaru są ustalane.

