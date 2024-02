„Pomagamy i chronimy” – razem w walce z nowotworami krwi Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj Z inicjatywy policjantów z Zarządu w Katowicach CBŚP zorganizowana została akcja rejestracji dawców komórek macierzystych. Dzięki zaangażowaniu CBŚP i Fundacji DKMS, przy wsparciu śląskiej Policji akcja zakończyła się wielkim sukcesem, ponieważ aż 104 policjantów i pracowników CBŚP i KWP w Katowicach zarejestrowało się jako potencjalni dawcy.

„Pomagamy i chronimy” – takie hasło przyświeca każdego dnia policjantom, bez względu na to czy są w służbie, czy w czasie wolnym. Z reguły wykonują swoje regulaminowe obowiązki, ale zdarza się, że chęć pomocy innym wybiega poza ustawowe zadania. Tak było w przypadku policjanta z Zarządu w Katowicach CBŚP , który mając przyjaciela chorego na białaczkę postanowił pomóc mu w niestandardowy sposób. Jedną z metod walki dla osób chorych na białaczkę czyli nowotwór krwi jest przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Chęć poszukiwania genetycznych bliźniaków dla osób chorych na raka bardzo spodobała się insp. Łukaszowi Fołcie Naczelnikowi Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji.

W efekcie ich działań wspólnie z Fundacją DKMS i przy wsparciu śląskich policjantów, zorganizowana została akcja rejestracji dawców komórek macierzystych. Przedsięwzięcie, które było skierowane do policjantów i pracowników CBŚP i KWP w Katowicach, zostało przeprowadzone w KWP w Katowicach, KMP w Częstochowie i KMP w Bielsku-Białej. To tam policjanci CBŚP pomagali przy rejestracji dawców komórek macierzystych oraz udostępniali pakiety do samodzielnego pobrania wymazów z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzków.

Akcja zakończyła się wielkim sukcesem, ponieważ aż 104 osoby zarejestrowały się jako potencjalni dawcy.

Pamiętajmy!

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek, pomiędzy 18-tym a 55-tym rokiem życia i nieposiadający znacznej nadwagi. Szczegółowe informacje o tym, jak tego dokonać, dostępne są na stronie internetowej Fundacji DKMS.

( CBŚP/ KWP w Katowicach / kc)