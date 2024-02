Ponownie złamał zakaz wyprzedzania ciężarówką na "ekspresówce". Dostał wysoki mandat Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj Od lipca ubiegłego roku obowiązuje zakaz wyprzedzania na drogach ekspresowych i autostradach przez ciężarówki. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegają tych przepisów, zdarza się, że w krótkim odstępie czasu popełniają ten sam błąd. Wtedy kierowca musi liczyć się z wyższą kwotą mandatu.

We wtorek, 20 lutego przed południem trasę S-8 w pobliżu Nowej Osuchowej nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator patrolowali ostrowscy policjanci ruchu drogowego wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy SPEED. Właśnie to urządzenie zarejestrowało wykroczenie popełnione przez kierowcę ciężarowego volvo, który wyprzedzał inne ciężarówki. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej.

W trakcie czynności mundurowi sprawdzili historię 38-letniego kierowcy, mieszkańca woj. podkarpackiego i okazało się, że w zeszłym roku również został ukarany za takie samo wykroczenie. W tej sytuacji mundurowi nałożyli na kierowcę mandat w tzw. recydywie. Kontrola drogowa zakończyła się dla niego na wysokim mandacie 2000 zł i 8 pkt. karnych.

Obowiązujący od lipca ubiegłego roku zakaz wyprzedzania ciężarówek przez inne pojazdy ciężarowe na drodze ekspresowej lub autostradzie z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku ma wpłynąć na poprawę ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych.

( KWP zs. w Radomiu / kc)

Film Ponownie złamał zakaz wyprzedzania ciężarówką na "ekspresówce". Dostał wysoki mandat Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Ponownie złamał zakaz wyprzedzania ciężarówką na "ekspresówce". Dostał wysoki mandat (format mp4 - rozmiar 30.1 MB)