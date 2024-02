Mazowieccy policjanci zatrzymali cztery osoby związane z oszustwami popularną metodą „na wnuczka" i „na policjanta” Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj Działania przeprowadzone przez sierpeckich policjantów doprowadziły do zatrzymania czwórki podejrzanych o udział w oszustwach metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Sierpcu zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymani działali na terenie całej Polski oraz w Niemczech. Policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby nie przekazywać żadnej gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, pracowników poczty, a nawet prokuratorów, a są po prostu oszustami.

Oszuści, którzy podszywają się między innymi pod policjantów, prokuratorów czy pracowników banków, nadal są aktywni. Cały czas odnotowujemy takie przestępstwa bądź ich próby. Sprawcy najczęściej dzwoniąc przedstawiają osobie po drugiej stronie słuchawki historię, w której bliska im osoba znalazła się w kryzysowej sytuacji lub o konieczności pomocy Policji w akcji przeciwko przestępcom. Niestety, pomimo wielu apeli i informacji ze strony służb, nadal zdarzają się sytuacje, gdzie dochodzi do przekazania pieniędzy. Przestępcy żerują głównie na łatwowierności osób starszych. Działając na ich emocjach, nakłaniają do przekazania gotówki.

Do jednego z ostatnich takich zdarzeń doszło na początku lutego. Do seniora z trenu powiatu sierpeckiego zadzwoniła nieznana kobieta, która twierdziła, że jest policjantką, a córka mężczyzny miała wypadek i potrzeba 80 tys. zł, by „wykupić” ją od odpowiedzialności karnej. Mężczyzna jednak nie dał się nabrać oszustowi i powiadomił Policję. Policjanci z Sierpca zastawili na oszustów pułapkę. Na gorącym uczynku zostali zatrzymani dwaj mężczyźni w wieku 30 i 46 lat. Kilka dni później policjanci zatrzymali dwie kobiety w wieku 24 i 27 lat. Cała zatrzymana czwórka pochodzi w województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Analizując całą sprawę policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w toku wykonanych dalszych czynności procesowych, oprócz oszustwa z terenu powiatu sierpeckiego ustalili, że zatrzymani brali także udział w przestępstwie na terenie powiatu płockiego oraz dwóch na terenie Niemiec. Przestępcy działali od ubiegłego roku.

Zatrzymani będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za oszustwo. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Na wniosek śledczych sierpecki sąd zastosował wobec podejrzanych kobiet środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a mężczyzn na okres 2 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP zs. w Radomiu.

Kolejny raz przypominamy:

Policjanci nigdy nie zadzwonią z informacją o prowadzonej akcji, ani nie poproszą o przekazanie pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Natychmiast się rozłącz i zawiadom Policję.

Bądź czujny w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazuj im pieniędzy.

Słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc rozłącz się i sam zadzwoń do tej osoby, aby zweryfikować tę informację.

Kieruj się rozsądkiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych.

Apelujemy również do bliskich osób starszych. Zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów, szczególnie tych, którzy mają poważne choroby związane ze swoim wiekiem. Powiedzcie im o zagrożeniach, wyczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, bądź dziadkami o zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie na osoby starsze, aby kontaktowały się z Wami i pytały za każdym razem o radę.

Nie dajmy się oszukać! Nietypowe sytuacje oraz wszelkie podejrzane prośby o przekazanie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.



(KWP zs. w Radomiu / kp)