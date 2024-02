Sprawcy porwania i rozboju zatrzymani jeszcze tego samego dnia Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj Szeroko zakrojone działania policjantów z Ochoty zakończyły się zatrzymaniem czterech mężczyzn. Kilka godzin wcześniej podejrzani porwali w jednej z kawiarni na warszawskiej Woli mężczyznę. Dodatkowo dokonali na nim rozboju oraz ukradli rzeczy z jego mieszkania we warszawskich Włochach. Decyzją wymiaru sprawiedliwości cała czwórka została tymczasowo aresztowana. Może im grozić do 20 lat pozbawienia wolności.

W ostatnim czasie na terenie warszawskiej Woli w jednej z kawiarni doszło do porwania osoby. W godzinach popołudniowych do lokalu weszło kilku mężczyzn, którzy siłą i przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną wyprowadzili na zewnątrz pokrzywdzonego. Stosując przemoc umieścili go w aucie i odjechali w kierunku jego miejsca zamieszkania. Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzani po dojeździe na warszawskie Włochy dokonali kradzieży rzeczy o wartości ponad 10 000 złotych. Zabronili pokrzywdzonemu kontaktu z policją i zostawili go w jego mieszkaniu.

Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu do działań natychmiast przystąpili stróże prawa z Ochoty. Po kilku godzinach przy ulicy Równoległej we warszawskich Włochach wspólnie ze stołecznymi wywiadowcami oraz funkcjonariuszami warszawskiego Oddziału Prewencji Policji zatrzymali czterech mężczyzn narodowości ukraińskiej i rosyjskiej, dwóch w wieku 24 lat, jednego 25-latka oraz 29-latka. W wyniku wszystkich czynności policjanci odzyskali skradzione wcześniej mienie oraz zabezpieczyli pistolet gazowy, pałki teleskopowe oraz kastety.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszeli zarzuty związane z pozbawieniem wolności osoby, rozbojem oraz zmuszaniem do określonego zachowania.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, stosując wobec zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Może im grozić do 20 lat pozbawienia wolności.