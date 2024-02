Błyskawiczna reakcja policjantów z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie uratowała życie 61-latka Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj Mundurowi z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Szczecin Dąbie będąc w swoim rejonie uratowali życie szczecinianina. 61-latek na chodniku stracił przytomność. Dzięki profesjonalnym i natychmiastowym działaniom policjantów mężczyzna trafił do szpitala.

Policjanci podczas służby patrolowej na Prawobrzeżu w pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który siedzi na chodniku oparty o mur kamienicy. Obok był przechodzień, który także zainteresował się tą sytuacją.

Jak się okazało 61-latek stracił przytomność i przestał oddychać. St. post. Adam Dobczyński i st. post. Aleksandra Tulala natychmiast przystąpili do przeprowadzenia resuscytacji, którą prowadzili aż do przyjazdu Załogi Pogotowia Ratunkowego. Karetką mężczyzna został zabrany do szpitala. Dzięki natychmiastowym działaniom młodych policjantów 61 latek jest pod fachową opieką lekarzy a ich błyskawiczne działanie uratowało życie mężczyzny.

W tej sytuacji pojawienie się w odpowiednim momencie funkcjonariuszy okazało się bezcenne. Błyskawiczna reakcja st. post. Adama Dobczyńskiego oraz st. post. Aleksandry Tulala jest godne naśladowania i pokazuje jak ważne jest zainteresowanie się tym co dzieje się nieopodal nas.