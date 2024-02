Policjanci pomogli samotnej 84-latce Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Potwierdzili to bielscy policjanci, którzy pomogli mieszkającej samotnie 84-latce. Podczas interwencji mundurowi zauważyli, że w jej domu jest zimno. Okazało się, że kobieta nie jest w stanie sama przynieść opału. Mundurowi ogrzali dom i zorganizowali seniorce pomoc sąsiedzką.

Pomagamy i chronimy – to nie tylko słowa, ale także realne działania. Udowodnili to policjanci z bielskiej patrolówki, którzy pomogli samotnej 84-latce. Przed północą mundurowi interweniowali w związku ze zgłoszeniem, że ktoś obcy chodzi po posesji. Policjanci sprawdzili wszystkie zabudowania i nikogo nie zastali. Kiedy funkcjonariusze weszli do jej domu okazało się, że jest tam bardzo zimno. W rozmowie z seniorką ustalili, że jest samotna i nie zna we wsi nikogo, ponieważ mieszka tam od niedawna.

Ponadto jak powiedziała skończył jej się opał, a ona sama nie jest w stanie przynieść drewna z podwórka. Mundurowi przynieśli opał i rozpalili w piecu, aby ogrzać dom. O pomoc kobiecie poprosili również jej sąsiada. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest pomoc osobom starszym i schorowanym, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

W okresie zimowym, kiedy temperatury na zewnątrz są niskie, nie bądźmy obojętni i reagujmy!

Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących pomocy w okresie zimy możemy zgłaszać na numer 112 oraz za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Żadna taka informacja nie pozostanie bez reakcji. Mundurowi reagują na każdy sygnał o osobie, która potrzebuje pomocy.